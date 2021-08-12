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Аналитики НАН о COVID: Стремительно растет заболеваемость в нескольких регионах

12.08.2021 / 10:54
Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, в своем прогнозе заявила о росте количества новых случаев болезни в сутки в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает ZN.ua, ссылаясь на прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 11-24 августа Национальной академии наук.

Дословно: "Заболеваемость в Украине растет умеренными, но стабильными темпами. Темпы роста новых обнаружений составляют примерно 24% в неделю, что соответствует периоду удвоения около 3,5 недели. Репродуктивное число, усредненное за неделю, так же 1,18 и имеет нейтральную тенденцию к изменению...

Согласно прогнозным подсчетам (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев (в день - ред.) будет равно 1008 в течение недели 11-17 августа 2021 года и 1285 - в течение недели 18 -24 августа 2021 года".

Также говорится о том, что летальность от коронавируса снизилась до значений, близких к 3%, на фоне уменьшения среднего возраста больных.

Высоким остается процент детей среди подтвержденных больных, в том числе тех, кто нуждались в госпитализации.

Сейчас наиболее угрожающая ситуация в Херсонской и Одесской областях.

При этом стремительно растет заболеваемость в западных регионах, увеличивается количество положительных тестов в Киеве, но количество госпитализаций возрастает медленно.

Источник

коронавирус, COVID-19
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