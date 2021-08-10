Байден назначил критика "Северного потока-2" спецпредставителем по энергетике - СМИ

Об этом сообщил в понедельник издание Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Реализация соглашения по трубопроводу станет главным ближайшим приоритетом для Хохштейна, которого в Восточной Европе называют "парнем Байдена".

Хохштейн был одним из основных критиков "Северного потока-2", стратегического и финансового приоритета Кремля, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.

Назначение Хохштейна не нуждается в утверждении членами Сената, отмечает издание. Сам Хохштейн пока отказался комментировать назначения.

Один из источников заявил, что удивлен тем, что Хохштейн согласился на эту должность, поскольку она внутренне противоречит его взглядам на проект.

"Администрация США пытается скрыть это ужасное соглашение за его авторитетом в надежде, что это заставит людей забыть, насколько оно плохое", - сказал собеседник издания.

Хохштейн был специальным представителем Госдепартамента по международным энергетическим вопросам с 2014 по 2017 год, контролируя внешнеполитическую деятельность США по вопросам энергетики и консультируя Байдена.

В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз". В октябре 2020 года Хохштейн заявил, что подает в отставку, аргументируя это отходом украинской власти от борьбы с коррупцией.

Представители окружения президента Владимира Зеленского сначала были обеспокоены назначением Хохштейна, пишет Axios. Но в воскресенье источник, близкий к украинскому президенту, сообщил, что "украинцы не сомневаются в его добросовестности".

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

На днях глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования проекта против Украины.

Источник