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На Тернопольщине освятили новый храм УПЦ

09.08.2021 / 13:50
На Тернопольщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Благодаря финансовой поддержке благотворителя и мецената Андрея Бибы, от заливки фундамента храма до первого богослужения в нем прошло 94 дня

На Тернопольщине в селе Людвище Шумского района освятили новый храм УПЦ в честь Рождества Божией Матери, построенный вместо отобранного сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ternopil.church.ua, чин освящения и Божественную литургию в нем совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Митрополит привез чудотворную икону Божией Матери из Свято-Успенской Почаевской лавры, с которой духовенство и верующие совершили крестный ход.

«Сегодня радостный и праздничный воскресный день в нашем селе Людвище. Произошло большое событие милости Божией: состоялось освящение новопостроенного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Я как настоятель храма и община хотим поблагодарить благотворителя – Андрея Бибу, за его помощь в строительстве храма», – подчеркнул настоятель отец Михаил.

Благодаря финансовой поддержке благотворителя и мецената Андрея Бибы, от заливки фундамента храма до первого богослужения в нем прошло 94 дня.

Как сообщалось, в Запорожской области в Энергодаре появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Луки Крымского.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, тернопольская епархия
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