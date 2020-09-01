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В Тернопольской области освятили новый храм, построенный вместо захваченного ПЦУ

01.09.2020 / 12:30
В Тернопольской области освятили новый храм, построенный вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
9 февраля 2019 года представители ПЦУ выломали двери и захватили в храм УПЦ Успения Божией Матери в Онишковцах

В Тернопольской области в селе Онишковцы, спустя год после рейдерского захвата Успенского храма сторонниками ПЦУ, освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу благотворительного фонда «Фавор» в Facebook, освящение храма совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

«В феврале 2019 года представители ПЦУ отобрали у верующих села Онишковцы Тернопольской области Успенскую церковь. Не упав духом и не опустив рук, община буквально за год смогла построить новый храм. И потому сегодняшний день для местных жителей отмечен особой радостью и благодатью – освящение нового воздвигнутого их стараниями и трудами храма», – сообщили в фонде.

«Господь никогда не оставляет своих чад, и новый храм в Онишковцах – тому свидетельство. Истинны слова Блаженнейшего Митрополита Онуфрия: "У верующих можно отнять стены, но нельзя отнять веру". От всей души поздравляем общину Успенского храма с праздником и торжеством истинной веры», – подчеркнули в благотворительном фонде.

Как сообщалось, 9 февраля 2019 года представители ПЦУ выломали двери и захватили в храм УПЦ Успения Божией Матери в Онишковцах. Верующие вынуждены были молиться на морозе, а затем совершать богослужения в приспособленном помещении. При участии БФ «Фавор» община приступила к строительству нового храма.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, тернопольская епархия
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