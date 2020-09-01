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С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

01.09.2020 / 12:48
Верховная Рада IX созыва во время работы 4 сессии планирует завершить реформу децентрализации, рассмотреть законопроекты о диджитализации, референдуме, и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа" в Facebook

Дословно: "Уже завтра стартует 4 сессия, во время которой депутаты планируют взяться за такие вопросы:

Государственный бюджет Украины на 2021;

принятие законопроектов о государственных символах;

законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении надо принять законопроект о всеукраинском референдуме;

завершения реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов и т.д.);

системные реформы в экономической сфере - законодательство об индустриальных парках, локализацие производства;

диджитализация и развитие IT-сферы - готовится законодательство о создании "Дия Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным;

вопросы экономической безопасности и обороны государства;

продолжение реформы парламента.

Во время заседания согласительного совета спикер ВР сообщил, что проект бюджета страны на 2021 год должны подать в Раду не позднее 15 сентября.

Также парламентарии хотят заслушать министра здравоохранения из-за ситуации с заболеванием на коронавирус в Украине.

Источник

реформы, ВР
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