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Минздрав рекомендует сократить срок между введением доз COVID-вакцины

09.08.2021 / 13:51
Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большое количество населения страны. Сейчас Минздравом уже рекомендовано сокращение сроков между введением доз вакцины», - сказал он.

По словам Кузина, Минздрав при этом руководствуется данными научных исследований.

«Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально», - заявил главный санврач.

Напомним, в Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором вакцинироваться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз этих вакцин.

Источник

коронавирус, вакцинация
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