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В США из-за нового всплеска коронавируса больницы работают на пределе возможностей

09.08.2021 / 13:20
Больницы в Соединенных Штатах бьют тревогу из-за резкого увеличения количества больных Covid-19, которым требуется госпитализация.

Среди зараженных – большое количество невакцинированных людей, а также детей.

Об этом сообщает USA Today

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество Covid-госпитализаций увеличилось более чем в три раза в течение месяца – с примерно с 12 тыс. до почти 43 тыс.

Генеральный директор Ассоциации больниц Флориды Мэри Мэйхью объяснила пиковое количество госпитализаций распространением мутации коронавируса "Дельта" среди невакцинированных граждан. По ее словам, во многих городах в больницах наблюдается наплыв больных, некоторые из медучреждений уже фиксируют рекордное количество госпитализаций.

В Техасе больницы также готовятся к очередному всплеску вируса, отделения неотложной помощи уже задействованы на полную мощность, а в одном из медучреждений закончились места в палатах, поэтому пациентов размещают прямо в коридорах и залах ожидания.

Директор по вопросам здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер объяснила, что невакцинированные люди в 19 раз уязвимее для коронавируса, чем привитые.

Представители отрасли здравоохранения рассказали, что и педиатрические больницы могут столкнуться с кризисом, поскольку количество случаев заболевания также растет и среди детей. Президент Американской академии педиатрии доктор Ли Савио Бирс сказал, что детские больницы в некоторых районах страны быстро заполняются. Департамент здравоохранения штата Теннесси прогнозирует, что педиатрии штата будут полностью заполнены уже к концу следующей недели.

Источник

США, коронавирус
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