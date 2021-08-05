Музыка: Власть устраняет оппонентов, потому что не может ничего предложить для улучшения жизни украинцев

Об этом заявил глава Днепропетровской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка.

"В нашей стране уже традиционно происходит правовой нигилизм. В нашей стране закон не имеет никакой силы, имеет силу только конъюнктура и имеет силу то, что говорят сверху. Судебная ветка власти в нынешних условиях не работает, она работает как дополнительный инструмент давления на оппонентов. Именно поэтому происходит давление на оппозицию, попытка убрать оппозицию с поля зрения и убрать оппозицию как тех, кто действительно мог бы составлять конкуренцию нынешней власти. Виктор Владимирович и другие лидеры партии предлагают реальные шаги и действия для улучшения жизни в стране. Поскольку власть не может ничего другого предложить, нужно убрать тех, кто пытается сделать лучше, чем они. Весь этот беспредел будет ходить по кругу до тех пор, пока не поменяется нынешняя власть", - заявил Музыка.

Напомним, Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Ранее, 9 июля, Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Комментируя данное решение суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что суд незаконно принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука на 6 месяцев.

Также напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.