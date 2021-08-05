Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без специальные визы

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает посольство Франции в Украине.

"Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов", – заявили в посольстве.

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону – хотя с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны. В то же время для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны для коротких визитов такого требования не выдвигали.

Напомним, Франция уже открыла границы для всех типов путешествий украинский – при наличии полного курса прививки одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС, или свежего негативного теста.

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