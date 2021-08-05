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Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно обращаться к Богородице в трудные минуты

05.08.2021 / 17:40
Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно обращаться к Богородице в трудные минуты
Источник: Центр информации УПЦ
Нужно помнить, что когда одолели страсти или постигла беда, нельзя отчаиваться, а следует обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице

Когда трудно и беда со всех сторон, нужно обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице и Она обязательно поможет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди в Почаевской лавре.

Предстоятель УПЦ напомнил историю почитаемой иконы Божией Матери «Почаевская» и отметил, что Богородица подарила много чудотворных икон – «как знамение благодати и Своей милости».

Как подчеркнул архипастырь, Матерь Божия молится за всех людей перед Престолом Божьим, помогая преодолевать сложности и трудности земной жизни.

Именно поэтому, по словам Его Блаженства, нужно помнить, что когда одолели страсти или постигла беда, нельзя отчаиваться, а следует обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице.

«Каждый человек в определенный период своей жизни переживает, когда его окружают страсти своими темными духами, когда он не знает, где найти себе совет и помощь. Нужно помнить: когда трудно, когда окружает беда со всех сторон, когда не видим никакого просвета, надо обратиться с молитвой к Пресвятой Деве Марии, Матери Божией, и Она обязательно поможет», – дал напутствие Блаженнейший.

В завершение Митрополит Онуфрий призвал проводить свою жизнь в любви даже тогда, когда ненавидят, прощать, даже если нам не прощают, и терпеть, даже если нас не хотят терпеть.

«Когда будем так себя вести, то будем благословлены в этой земной жизни и молитвами Пресвятой Богородицы в будущем веке сподобимся стать причастниками вечного блаженства во Христе Иисусе Господе нашем», – подытожил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
упц, Богородица, митрополит Онуфрий
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