Ученые назвали болезни, которые вызывает загрязненный воздух

Выводы ученых из Университета Джонса Хопкинса (США) представлены в статье для American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Так, ученые заявили, что на развитие хронической формы этого заболевания влияет и долгосрочное влияние крошечных частиц, содержащихся в загрязненном воздухе.

Участниками исследования стали 6102 взрослых пациента, 2034 из которых страдали хроническим риносинуситом (но не аллергией). Все они проживали в районах с высоким содержанием в воздухе PM 2,5 — мельчайших твердых частиц и капелек жидкости размером от 0,001 до 2,5 микрометра, примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса.

Они состоят из смеси пыли, грязи, сажи, дыма, органических соединений и металлов и связаны с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, рака и хронической обструктивной болезни легких, неврологических расстройств, а также со снижением когнитивных способностей и преждевременной смертью. Источниками загрязнения выступают транспорт, строительство, эрозия дорожного покрытия или почвы, производства, сельское хозяйство, сжигание твердых видов топлива и так далее.

Среднее воздействие PM 2,5 рассчитывали индивидуально на основе почтового индекса и адреса проживания за 12, 24, 36 и 60 месяцев до постановки диагноза. Качество воздуха оценивали в соответствии со шкалой Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов. Чтобы определить уровни загрязнения, все данные загружали в компьютерную модель, которая учитывала метеорологические и спутниковые измерения окружающей среды, информацию о землепользовании и переносимых по воздуху химических веществ.

В итоге ученые выяснили, что участники, давно проживающие в районах с самыми высокими концентрациями взвешенных частиц, с большей вероятностью сталкивались с хроническим риносинуситом. К примеру, воздействие на протяжении пяти лет означало повышенный в полтора раза риск развития этой болезни и в пять раз — тяжелого пансинусита, когда во всех четырех группах придаточных пазух носа накапливаются гной и слизь.

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