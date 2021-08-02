Штамм Delta вызвал всплеск коронавируса в Токио и двух азиатских странах

Об этом сообщает Reuters.

Столичное правительство Токио объявило о рекордном количестве заражений в субботу - 4058. Организаторы Олимпиады сообщили о 21 новом случае COVID-19, связанном с Играми, в результате чего с 1 июля их общее число достигло 241.

Днем ранее Япония продлила чрезвычайное положение в Токио до конца августа и расширила его до трех префектур недалеко от столицы и западной префектуры Осаки.

Малайзия сообщила в субботу о 17 786 случаях коронавируса, что является рекордным суточным показателем для страны.

Таиланд сообщил о ежедневном рекордном количестве 18 912 новых случаев заражения коронавирусом.

Также участились случаи в австралийском Сиднее, где полиция оцепила центральный деловой район, чтобы предотвратить протест против строгой изоляции, которая продлится до конца августа.

Как сообщает издание со ссылкой на внутренний документ Центров по контролю за заболеваниями США, вариант "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, так же заразен, как ветряная оспа, и гораздо более заразен, чем простуда или грипп.

В мире по состоянию на утро 1 августа зафиксировали 198 561 249 случаев заражения коронавирусом.

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