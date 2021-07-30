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Митрополит Антоний передал в музей Киевских духовных школ вещи священномученика Александра Глаголева

30.07.2021 / 14:15
Митрополит Антоний передал в музей Киевских духовных школ вещи священномученика Александра Глаголева
Источник: Центр информации УПЦ
Священномученик Александр Глаголев - профессор Киевской духовной академии, известнейший православный священник в истории Киева в ХХ веке

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) передал в церковно-археологический музея Киевской Духовной Академии личные вещи святого Александра Глаголева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, митрополит Антоний передал в музей Киевских духовных школ иконы, принадлежавшие святому, несколько богословских книг из его личной библиотеки и рушник, подаренный святому его двоюродной сестрой.

***Священномученик Александр Глаголев - профессор Киевской духовной академии, известнейший православный священник в истории Киева в ХХ веке.

Священный Синод Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 принял решение причислить профессора протоиерея Александра Глаголева к лику местночтимых святых Киевской епархии.

День памяти священномученика Александра Глаголева, пресвитера - 12/25 ноября.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит антоний
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