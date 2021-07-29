Зеленский не планирует вмешиваться в кадровую политику НБУ

"Очень много разных слухов о ситуации в Национальном банке. И не первый год это происходит. Для меня, как для президента, это независимая институция. Я в кадровые решения, честно говоря, не хотел бы вмешиваться. У меня нет права и желания", - отметил Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос журналистов об увольнении 9 сотрудников НБУ.

Глава государства подчеркнул, что в случае, если возникают определенные кадровые вопросы со стороны менеджеров НБУ, то Офис президента готов к сотрудничеству, готов помогать и успокаивать те или иные конфликтные ситуации.

"Относительно тех людей, которые увольняются… Они не уволились, насколько мне известно. Мне кажется, неправильно вмешиваться в кадровую политику Национального банка. Это неправильно со стороны президента. Я должен это делать, когда не делаются те вещи, от которых в целом зависит стабильность финансовой системы Украины", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в данный момент он видит "стабильную валюту и стабильную гривню".

"Я не вижу никаких волн. Сегодня мы видим наработки относительно кредитной системы и уменьшения процентов по кредитам для людей… Тут есть вопросы по медлительности этих процессов, однако тут вопросы не только к НБУ. Это общий вопрос: и к правительству, и к НБУ, и к банкам", - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, руководители департамента лицензирования НБУ подали в отставку из-за замены коллегиальности директивным принятием решений.

В частности, заявления об увольнении подали директор департамента Александр Бевз, заместитель директора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечал за финансовые компании и платежные системы, заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.

Вслед за ними ушли директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, начальник управления анализа рисков реального сектора соответствующего департамента Артем Клюка и директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Позже с Бевзом и рядом его коллег встретился президент Украины Владимир Зеленский.

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