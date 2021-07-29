Войти | Зарегистрироваться
17:20

четверг,
29 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Реальная зарплата в Украине в июне 2021 г. возросла на 19,7% - Госстат

29.07.2021 / 15:44
Реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла на 12,9%, по сравнению с маем текущего года - на 5,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) 28 июля.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем-2021 увеличилась на 6%, а в годовом измерении выросла на 23,6%, составив 14313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Статведомство уточняет, что в мае2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13499 грн, апреле - 13543 грн, марте - 13612 грн, феврале - 12549 грн, январе - 12337 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года к июню-2020 наблюдался в Черновицкой и Тернопольской (на 27,7%), Херсонской (на 26,3%), Волынской, Львовской и Черниговской (на 26,1%), Ривненской (на 26%) областях, а также в Киеве (на 24,8%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20455 грн, самый низкий в Кировоградской области – 11497 грн.

В июне 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания на 71,3%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 39,5%, информации и телекоммуникаций – на 38,4%, здравоохранении - на 36,7%, образовании - на 31,3%, в сфере операций с недвижимостью – на 27,6%, в сельском и лесном хозяйстве – на 24,9%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 23,6%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 20,8%, в промышленности – на 18,3%, строительстве - на 17,2%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 14%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Источник

зарплата, Госстат
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.