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Зеленский о сотрудничестве с МВФ: Считаю, что мы готовы к получению транша

29.07.2021 / 14:52
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина находится на финальной стадии выполнения структурных маяков Международного валютного фонда, 28 июля он будет говорить об этом с директоркой-распорядительницей Фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Децентрализация" 28 июля.

Президент считает, что Украина начала работу над ключевыми реформами и проголосовала необходимые законы: "Самое главное, куда мы идем - это изменение нашей судебной системы".

Он добавил, что сегодня [28 июля] будет разговаривать в 18:00 с директоркой-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой о том, что уже готово, а что - нет. Возможно, продолжил он, по некоторым вещам еще идет согласование между Марченко [Сергеем Марченко, министром финансов – ЭП] и менеджментом МВФ.

"Я считаю, что со стороны ответственности государства и структурных маяков относительно реформ, мы в финальной части, на финальной стадии. Я считаю, что мы все сделали", – отметил Зеленский.

Как отметил президент, остаются некоторые вопросы, связанные с бюджетом Украины следующих лет, однако этот вопрос касается среднего звена менеджмента Минфина и МВФ.

По словам Зеленского, Украина начала все главные реформы, которые обещала Георгиевой: земельную, банковскую, Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а также в первом чтении – реформу Службы безопасности Украины.

"Считаю, что мы готовы к получению трашну", - резюмировал он.

Источник

МВФ, Зеленский
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