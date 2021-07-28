Митрополит Онуфрий рассказал, как стать достойными наследниками князя Владимира

Чтобы быть детьми равноапостольного Владимира по духу, нужно исполнять Божьи заповеди, которые утверждал в народе святой князь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Сегодня большой день - День Крещения Руси. Чтим крестителя и просветителя - великого святого князя Владимира, который объединил всю Русь и просветил ее святым крещением. Святой князь Владимир есть для нас и отцом. Мы его дети по плоти и хотели бы быть по духу. Если этого действительно хотим, то должны также быть и новым народом», - сказал Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший отметил, что «раньше были самолюбивые, а через крещение стали боголюбивые, познали Бога, Истину, любовь и жизнь», и именно поэтому мы, потомки святого князя, «должны строить свою жизнь на Священных законах, которые Спаситель принес на землю и который утвердил святой Владимир».

Митрополит Онуфрий напомнил о двух главных заповедях христиан: любви к Богу и к ближнему.

«Любовь к Богу выражается, когда молимся, когда постимся, когда удерживаем себя от греха. А к ближнему подвиг заключается в терпении. Даже если ближний не нравится, то не надо осуждать, а нужно молиться за него», - призвал он.

В завершении Предстоятель пожелал всем, чтобы молитвами святого князя Владимира Господь помогал быть достойными его потомками, жить в вере, как и он жил, и творить добро, как и он творил, нести в свои семьи, в свое государство благополучие, терпение и взаимную любовь.