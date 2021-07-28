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С позицией многомиллионной паствы надо считаться, - митрополит Антоний рассказал, как в УПЦ будут реагировать на визит Варфоломея

28.07.2021 / 14:09
С позицией многомиллионной паствы надо считаться, - митрополит Антоний рассказал, как в УПЦ будут реагировать на визит Варфоломея
Источник: Центр информации УПЦ
На тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, не будет представителя Украинской Православной Церкви

Представители Украинской Православной Церкви не планируют участвовать в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей, если он все же приедет в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Киево-Печерской лавре во время торжеств в честь 1033-летия Крещения Руси.

«У нас нет еще официальной программы пребывания турецкого гостя, но мы против такого приезда. Это связано с тем, что мы считаем, что именно патриарх Варфоломей несет личную ответственность за то, что происходит в Украине в последние годы. Это захваты наших храмов, избиения верующих. Очень много зла было принесено. Многие тысячи людей пострадали. Поэтому наши верующие не поймут, если Предстоятель Украинской Православной Церкви, или какой-то представитель будет на мероприятиях, где присутствует патриарх Варфоломей. Можем сказать однозначно, что на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, не будет представителя Украинской Православной Церкви», - подчеркнул митрополит Антоний.

 Относительно традиционного торжественного мероприятия «Благословение Украины» по случаю Дня Независимости в соборе святой Софии, которое собирает религиозных лидеров страны, митрополит Антоний выразил надежду, что Украинская Православная Церковь сможет принять в нем участие.

«Что касается именно мероприятия в святой Софии, то мы считаем, что, как и всегда, там должны принимать участие только руководители украинских религиозных организаций. Никогда не было такого, чтобы был там представитель другого государства. Мы свою позицию донесли Всеукраинскому Совету Церквей, потому что именно по инициативе Всеукраинского Совета Церквей, состоится мероприятие в святой Софии. То есть это не государство организовывает официально. Всегда так было. И мы свою позицию донесли представителям других религиозных организаций и конфессий, и высшей государственной власти. Поэтому я считаю, что поскольку программа еще готовится, позицию нашей многомиллионной паствы надо учесть», - резюмировал митрополит Антоний.

Напомним, что украинская власть пригласила патриарха Варфоломея на празднование 30-летия Независимости Украины, однако официального подтверждения, что такой визит состоится, еще не было.

Источник: Inpress.ua
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