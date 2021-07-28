Вакцинация в Украине: зафиксировали менее 1% серьезных побочных явлений

"По состоянию на 26.07.2021 в Украине введено почти 4,7 миллиона доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca. Согласно обновленным данным, риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким - менее 1%", - говорится в сообщении.

По данным Государственного экспертного центра, неблагоприятные явления после иммунизации AstraZeneca зафиксированы у женщин и мужчин в возрасте 61-72 года. Среди подобных случаев после вакцинации 85,6% были предсказуемыми, из них серьезных - 4,8%. Среди непредсказуемых неблагоприятных событий (14,3%) были серьезными 48,3%.

Неблагоприятные события после иммунизации вакциной Covishield чаще случались у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет. Среди всех неблагоприятных событий после вакцинации 94,9% были предсказуемыми, из них серьезных - 2,7%. Среди непредсказуемых неблагоприятных событий (5,1%) были серьезными 63,7%.

Неблагоприятные события после иммунизации вакциной CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 года. Среди всех неблагоприятных событий после вакцинации 73% были предсказуемыми, из них серьезных - 8,2%. Среди непредсказуемых неблагоприятных событий (26,8%) были серьезными 72,5%.

После вакцинации вакциной Comirnaty неблагоприятные события чаще случались у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет. Среди всех неблагоприятных событий после вакцинации 78,9% были предсказуемыми, из них серьезных - 21%.

Среди наиболее частых расстройств после вакцинации в ГЭЦ назвали повышение температуры, утомляемость, озноб, гриппозное состояние, покраснение, боль в месте введения вакцины.

В Государственном экспертном центре отметили, что сообщить о неблагоприятных состояниях после иммунизации можно в автоматизированную информационную систему по фармаконадзору.

Напомним, с начала кампании вакцинировали 3 177 763 человека, из них получил одну дозу - 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 760 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 938 596 прививок. За прошлые сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек.

Источник