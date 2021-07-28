Войти | Зарегистрироваться
18:30

среда,
28 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

433 украинских и 22 зарубежных журналиста освещали Крестный ход УПЦ

28.07.2021 / 17:30
433 украинских и 22 зарубежных журналиста освещали Крестный ход УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На большой Крестный ход УПЦ и День Крещения Руси приехали 22 журналиста из 12 иностранных СМИ

Молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру и большой Крестный ход Украинской Православной Церкви освещали почти полтысячи журналистов из Украины, Греции, Сербии, Чехии и других стран.
Как сообщает Центр информации УПЦ, на торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Киевской Руси 27 и 28 июля аккредитовались 455 представителей средств массовой информации.

«На торжества Украинской Православной Церкви всегда хотят попасть много журналистов. Важные церковные события и праздничные богослужения освещают многие украинские СМИ. Крестный ход в честь Дня Крещения Руси - масштабное событие.

В этом году 455 представителей СМИ освещали молебен и молитвенное шествие верующих УПЦ по центральным улицам столицы.

Особый интерес к торжествам УПЦ проявили представители иностранных средств массовой информации. 12 иностранных СМИ освещали события 27-28 июля», - сообщили в Центре информации УПЦ.

Торжества в честь Дня Крещения Руси освещали практически все центральные украинские телеканалы, информагентства, электронные и печатные СМИ, радио и церковные СМИ. Интерес к событию также проявили общественные организации, прислав своих представителей.

На большой Крестный ход УПЦ и День Крещения Руси приехали 22 журналиста из 12 иностранных СМИ.

Событие освещали авторитетные международные СМИ, среди которых Agence France Presse, Deutsche Welle, BBC World Service и другие.

Как сообщалось, в Киеве вчера состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие более 350 тысяч верующих.

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, СМИ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.