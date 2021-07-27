Войти | Зарегистрироваться
18:08

вторник,
27 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Безопасно и необходимо Центр здоровья рекомендует беременным COVID-вакцинацию

27.07.2021 / 16:48
COVID-19 может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности, поэтому важно вакцинировать беременных от коронавирусной болезни.

Вакцинация против COVID-19 не приведет к негативным последствиям у беременных. Об этом в видеоблоге на Фейсбуке Центра общественного здоровья рассказал врач-иммунолог, председатель Национальной технической группы по вопросам иммунизации Федор Лапий.

"Беременных необходимо вакцинировать против COVID-19. Вакцинация беременных безопасна... Нас сегодняшний день достаточно есть и опыта вакцинации беременных. У беременных, вакцинированных против COVID-19, не было выявлено никаких негативных последствий. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных. COVID-19 является опасной болезнью для беременных. Он может привести к преждевременным родам, к прерыванию беременности, к рождению детей преждевременно. Именно поэтому важно защищать и вакцинировать беременных против этой инфекции", - рассказал Лапий.

По его словам, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь исследованиями на животных. Так у беременных животных, которые были вакцинированы, не выявлено никаких негативных последствий.

Также врач отметил, что перед прививкой против COVID-19 не нужно проходить тест на беременность. Также не стоит откладывать беременность, если женщина планировала рождение ребенка, после прохождения вакцинации от коронавирусной болезни. По словам Лапия, вакцинация не имеет к этому никакого отношения.

Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает вопрос разрешить комбинировать м-РНК вакцины при проведении вакцинации против COVID-19. С начала вакцинальной кампании вакцинировано 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за границей). Всего проведено 4 812 500 прививок.

Источник

вакцинация, беременные
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.