Безопасно и необходимо Центр здоровья рекомендует беременным COVID-вакцинацию

Вакцинация против COVID-19 не приведет к негативным последствиям у беременных. Об этом в видеоблоге на Фейсбуке Центра общественного здоровья рассказал врач-иммунолог, председатель Национальной технической группы по вопросам иммунизации Федор Лапий.

"Беременных необходимо вакцинировать против COVID-19. Вакцинация беременных безопасна... Нас сегодняшний день достаточно есть и опыта вакцинации беременных. У беременных, вакцинированных против COVID-19, не было выявлено никаких негативных последствий. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных. COVID-19 является опасной болезнью для беременных. Он может привести к преждевременным родам, к прерыванию беременности, к рождению детей преждевременно. Именно поэтому важно защищать и вакцинировать беременных против этой инфекции", - рассказал Лапий.

По его словам, безопасность вакцинации беременных доказана в первую очередь исследованиями на животных. Так у беременных животных, которые были вакцинированы, не выявлено никаких негативных последствий.

Также врач отметил, что перед прививкой против COVID-19 не нужно проходить тест на беременность. Также не стоит откладывать беременность, если женщина планировала рождение ребенка, после прохождения вакцинации от коронавирусной болезни. По словам Лапия, вакцинация не имеет к этому никакого отношения.

Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает вопрос разрешить комбинировать м-РНК вакцины при проведении вакцинации против COVID-19. С начала вакцинальной кампании вакцинировано 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за границей). Всего проведено 4 812 500 прививок.

Источник