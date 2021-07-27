Более 350 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе ко Дню Крещения Руси

В Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре.

«Мы видим, что было гораздо больше людей, чем в 2019 году. Поэтому, по нашим приблизительным подсчетам - около 350 тысяч крестоходцев. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о преданности украинского народа тому выбору, который сделал святой князь Владимир», - сказал митрополит Антоний.

Он также отметил, что «каждый, кто принимает участие в крестном ходе, свидетельствует миру и Богу свою преданность канонической Украинской Православной Церкви».

«Мы были участниками большого события, которое хоть и повторяется каждый год, но каждый раз переживается по-особенному. Этот крестный ход посвящен Дню Крещения Руси и проходит накануне праздника в честь равноапостольного князя Владимира. Это действительно особые чувства, когда бок о бок идут люди разного возраста, из разных регионов нашей Родины, и в их устах не политические лозунги, а молитва - сердечная молитва за свое Отечество, за свой народ и за свою Православную Церковь».

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского - в Киево-Печерскую лавру.

Для общей молитвы в День Крещения Руси верующие прибыли со всех регионов Украины, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

В торжествах также приняли участие делегации Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, представители государственной власти и сотни тысяч верующих

Большой Крестный ход возглавили чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины - Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.