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Управделами УПЦ рассказал, чему посвящен Великий Крестный ход 2021

26.07.2021 / 16:15
Управделами УПЦ рассказал, чему посвящен Великий Крестный ход 2021
Источник: Центр информации УПЦ
Силы, которые легализовали украинский раскол, формируют свою версию Православия, поэтому идея верности Православию является сейчас очень актуальной

Крестный ход 2021 посвящен верности Православию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью newsoneua.tv.

«Этот аспект очень близок всем украинцам. Ведь в борьбе за православную веру, ее отстаивание сформировалась идентичность, коллективное и государственное сознание», – подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, как на протяжении всей украинской истории некоторые силы пытались размыть славянскую идентичность, сделать украинцев частью другого народа, властвовать над страной не только внешне, но и внутренне, и главная атака шла на Православную Церковь.

«Ведь считалось, что если от нее (православной веры, – Ред.) откажемся, то нас смогут успешно ассимилировать. Фактически речь шла не только о духовном, но и политическом, культурном перекодировании сознания украинского народа. Предки это прекрасно понимали и поэтому боролись за веру до конца. Именно поэтому сейчас стоит изо всех сил беречь и хранить то, за что предыдущие поколения украинцев отдавали, в том числе, и свои жизни», – добавил управделами УПЦ.

По его словам, сейчас украинцы стоят перед более серьезной задачей, поскольку церковный раскол в Украине, внес вражду и конфликты в украинское общество и угрожает уничтожению канонического Православия в Украине.

«Более того, на данном этапе этим расколом пытаются подменить настоящую УПЦ, забывая о том, что невозможно заменить чистую воду грязной без ущерба для духовного здоровья целого народа. Именно поэтому так важна тема верности Святому Православию», – сказал митрополит Антоний.

В завершении управделами УПЦ отметил, что силы, которые легализовали украинский раскол, формируют свою версию Православия, поэтому идея верности Православию является сейчас очень актуальной.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, Митрополит Антоний
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