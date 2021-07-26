Управделами УПЦ рассказал, чему посвящен Великий Крестный ход 2021

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17:16
В руинах дома в Майами прекратили искать тела
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16:45
В Хорватии перевернулся автобус: десять погибших, 45 пострадавших
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14:20
Сенат Франции одобрил ужесточение ограничений для непривитых от коронавируса
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12:16
"Дельта"-штамм может стать политической угрозой для администрации Байдена - WP
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16:20
Британия хочет существенно переписать протокол Brexit по Северной Ирландии
- 17:16
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16:14
Каждый пятый украинец работает неофициально, но теневая занятость сокращается — Гоструд
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15:43
Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет - вступил в силу закон
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14:51
Витренко против невыгодных закупок газа из РФ, "Газпром" объяснил слова Миллера
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13:49
Антиолигархическая реформа будет внедряться по трем направлениям - Стефанчук
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17:53
НБУ повысил учетную ставку до 8% и усилил монетарную политику
- 16:14
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09:26
В Британии сшили свадебное платье из медицинских масок
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07:56
На Закарпатье сошли два селевых потока
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07:42
В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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09:51
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
- 09:26
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