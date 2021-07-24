Войти | Зарегистрироваться
13:59

суббота,
24 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сегодня верующие УПЦ отмечают память покровительницы Руси - святой княгини Ольги

24.07.2021 / 13:40
Сегодня верующие УПЦ отмечают память покровительницы Руси - святой княгини Ольги
Источник: Центр информации УПЦ
Святую Ольгу почитают как покровительницу вдов, а также новообращенных в вере

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают память святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Как сообщает Центр информации УПЦ, княгиня Ольга вошла в историю как создатель государственной и культурной жизни в Киевской Руси.

Ольга прославилась далеко за пределами своей страны мудростью и железным характером. Личностные качества помогли ей более двадцати лет успешно управлять крупнейшим государством Европы.

Святая в 903 году стала супругой Киевского князя Игоря. После его убийства восставшим племенем древлян в 945 году, Ольга взяла на себя руководство державой при трехлетнем сыне Святославе.

В 954 году Ольга посетила Царьград, где ее с почетом принял император Константин VII Багрянородный. Она была поражена величием и красотой храмов древнего Константинополя.

Ольга приняла таинство крещения, которое над ней совершил патриарх Феофилакт, а восприемником был сам император.

По возвращении на Русь она начинает строить первые храмы.

Святая княгиня умерла в 969 году. Со временем ее останки были перенесены святым равноапостольным князем Владимиром в Десятинную церковь в Киеве.

По преданию, в саркофаге, в котором находились мощи святой, было окошко. Когда кто-нибудь приходил к гробнице с верой – оно само собой открывалось и было видно тело блаженной княгини, которое светилось подобно солнцу. Многие люди получали исцеления от различных болезней. Мощи были скрыты под развалинами храма после нашествия татар на Киев в 1240 году.

Согласно преданию, они были вновь открыты святителем Петром Могилой в XVII веке, но уже к XVIII веку были окончательно утеряны.

В 1547 году великую княгиню причислили к лику равноапостольных святых.

Святую Ольгу почитают как покровительницу вдов, а также новообращенных в вере.

Источник: Inpress.ua
упц, святая Ольга
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июля
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.