Войти | Зарегистрироваться
18:11

пятница,
23 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

40% созданных прививочных пунктов не работают – Ляшко

23.07.2021 / 17:12
Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин против коронавируса SARS CoV 2 в прививочные пункты, потому что 40% из них сейчас не работают.

Об этом сообщил Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Украина начала 5-й этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев в возрасте от 18 лет. В то же время, мы видим, что 40% созданных прививочных пунктов не работают".

По данным главы Минздрава, по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.

Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области – 44 из 121, в Кировоградской области – 46 из 121, в Хмельницкой – 28 из 80, в Черкасской – 61 из 143, в Ровенской – 47 из 122, в Харьковской – 74 из 154, в Николаевской – 54 из 108, в Волынской – 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидних вакцин. Из них 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", – заявил Ляшко.

"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь это удар по пожилым людям и людям, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививку, тогда как эти люди и являются группой риска", – пояснил он.

"Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный прививочный пункт и обеспечить их работу", – заявил министр.

В то же время он призвал украинцев: если ближайший пункт прививки не работает или им отказывают в прививке в связи с отсутствием вакцин, звонить в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр (0800 60 20 19).

Источник

коронавирус, вакцинация, Ляшко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.