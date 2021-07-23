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Россия в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах своей территории, катастрофе MH17 и вреде для Крыма

23.07.2021 / 13:14
Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя Украине в вину гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

Сообщение о подаче жалобы 22 июля размещено на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Это первая межгосударственная жалоба России против Украины в ЕСПЧ. Она подана ​​на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В генпрокуратуре РФ заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений, среди которых "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.
Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

Другая группа обвинений касается подавления свободы слова и запрета работы СМИ и преследования журналистов, в частности, российских; дискриминации русскоязычного населения и вытеснение использования русского языка из общественной сферы; дискриминации российских компаний и предпринимателей; нападений на дипломатические, консульские и другие представительства РФ в Украине.

Отдельно РФ обвиняет Украину в отказе предоставить необходимую правовую помощь российским следственным органам в расследовании совершенных "преступлений".
Россия просит ЕСПЧ применить к Украине меры в соответствии с правилом 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

"В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающие Украину немедленно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке", - говорится в сообщении российской генпрокуратуры.

Источник

РФ, ЕСПЧ, МН17
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