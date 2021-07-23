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Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

23.07.2021 / 13:45
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину из-за ряда нарушений с юридической точки зрения – "неминуемое поражение".

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал министр в Facebook 22 июля.

Источник

РФ, Малюська
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