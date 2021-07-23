Анна Герман: Вместо популизма Зеленского Медведчук предлагает реальную политику, которая нас всех спасет

То, что апелляцию по делу Виктора Медведчука перенесли на 30 июля, - это пытаются каким-то образом отложить рассмотрение или это нормальные судебные решения?

- Нет, это борьба, в том числе и против того пути, который предложил Медведчук в своей стратегии, в своей программной статье, где он говорит о другом пути. Где он показывает, что Украина может стать интегратором России в Европу и интегратором Европы в Россию. Что Украина вместо стены может стать мостом, Украина может вернуть себе утраченные позиции посредника между Западом и Востоком, на которых она всегда чувствовала себя очень уверенно и на которых богатела и развивалась. Медведчук говорит, что в стране, где есть 130 национальностей, составляющих народ Украины, не стоит делать ставку только на одну национальность, а надо добиваться гармонизации ментальных различий, чтобы творить ментальность одного народа, вместо того чтобы принимать законы о коренных народах Украины, тем самым выбрасывая огромную группу общества из понятия "народ Украины". Представим себе, что те русскоязычные граждане Украины, которые не хотят отказываться от своей идентичности, завтра примут российские паспорта. И мы будем иметь пол-Украины российских граждан. Что мы тогда будем делать? Насколько не просчитывает власть такие опасные шаги, которые она делает и какими она рискует независимостью Украины. Медведчук предлагает другой путь и говорит, что настоящие соревнования за подлинную независимость Украины только начинаются, и власть понимает, насколько для нее это смертельно. Такую стратегию сейчас в Украине поддерживает очень много людей. Не смотрите на социологические исследования, которые говорят, что "СН" поддерживает более 17% украинцев. Если эта идея Медведчука завладеет массами, несмотря на то что ему делают полную информационную изоляцию, пытаются вытеснить и забрали у него трибуну ВР, которую дал ему народ вместе с мандатом народного депутата, забрали возможность встречаться с журналистами, избирателями (а рейтинг остается высоким), это означает, что Украина сможет встать на ноги, подняться с тех колен, на которые ее поставили те, кто дали Украину в управление другим государствам, сделали из Украины, о которой Медведчук говорит, что она все-таки не Россия, анти-Россию. Украина - не Россия, но она не должна быть анти-Россией. Путин говорит, что Россия никогда не будет анти-Украиной. И Медведчук в статье говорит, что вместо того, чтобы создавать себе проблемы с соседями, с Россией и с Западом, украинская власть должна сегодня заниматься тем, чтобы решать эти проблемы, налаживать контакты, связи и взаимовыгодное сотрудничество и с Востоком, и с Западом. Медведчук еще раз подчеркивает, какую опасность принесло нам то, что Украина выступила инициатором отмены большого договора с Россией, где были гарантированы границы в тех пределах, с которыми она вышла после Беловежских соглашений. А если Россия отменит Беловежские соглашения, что мы тогда будем говорить? Этот другой путь, который предлагает Медведчук, чрезвычайно проукраинский. Он показывает перспективу нашей независимости вполне реально. Он говорит, что мы продаем те иллюзии, которые уже никто не покупает. Он предлагает взамен реальную политику, предлагает тот путь, который нас всех спасет. Вот чего так боится власть. Но когда Господь ведет лидера, ведет человека, когда Господь дает ему миссию, он делает невозможные вещи. Я думаю сейчас об абсолютно невозможной сегодня вещи: о вероятном альянсе Медведчука с Аваковым. По крайней мере, на первом отрезке того пути, который они могут вместе пройти, свалив законным путем абсолютно непрофессиональную власть с помощью и при поддержке народа. Я знаю, какое удивление это может вызвать у самого Виктора Владимировича, но ничего нет невозможного, если Господь хочет дать тебе реализовать его Божий план спасения Украины. Поэтому я думаю и мечтаю об этом, что сила Авакова и ум Медведчука - это был бы альянс.

- По вашему мнению, если бы была отдельная статья Зеленского на статью Путина, то это бы говорило о силе или о слабости президента?

- Возможно, статья Путина - это путь к двустороннему диалогу? Возможно, он ожидал, что Украина ответит ему, представит свои аргументы? Я бы посоветовала Зеленскому почитать одну книгу Петра Толочко, которая дала бы ему ответ на многие вопросы, которые ставит Путин в своей статье о наших корнях, перспективах и нашей общей истории. Это было бы Зеленскому интересно, если бы он хотел начать диалог, но он этого не сделал. Они легковесы во всем, и в политике первую очередь. Медведчук серьезно проанализировал те аргументы, которые подает Путин, в некоторых вещах он ему оппонирует, но Медведчук подает свой путь, свое видение будущего Украины и четко расписывает этот план. Эта статья, по сути, избирательная программа будущего лидера народа. Я знаю, что Виктор Владимирович против того, чтобы был президент, - он считает, что Украина должна быть парламентским государством. Но неважно, как это называется, - должен быть лидер государства, а это программа лидера, серьезная и конкретная. Поскольку они очень боятся, чтобы эти идеи не завладели всеми украинцами, поэтому и не дают ему возможности работать, изолируют его, но он с этим справится. Это не тот человек, которого можно сломать подобными методами. Эти вызовы его только укрепляют, дают ему еще тверже фундамент под ногами и еще большую уверенность в своих убеждениях. Медведчук принадлежит к тем людям, которых не остановить, когда они знают, что правда за ними. Это все дает ему еще большую уверенность, что он должен выполнить свою миссию. Кажется, что даже с каждым судебным заседанием он становится все более убедительным. Чувствуется, что он внутренне осознает, насколько высокую и важную миссию для будущего нашего народа он должен выполнить. Хочет он того или не хочет, но он должен это сделать.

- А во власти не понимают, что своими руками они строят этот имидж и рейтинг господину Медведчуку?

- В Украине есть такой неинтересный опыт, когда политики, которых притесняли, которых преследовали, убегали. И здесь была надежда на то, что Медведчук сбежит. Но он не только не уехал, но сказал: это моя земля, и я отсюда никуда не поеду. Но им уже отступать было некуда - надо же как-то сохранить лицо. Одна глупость порождает другую, и это уже накапливается, и они уже не знают, что с этим делать. Отступать им уже поздно. Более того, они пытаются давать понять обществу, что за этим стоят США. Не верьте - это абсолютно украинская инициатива и их страхи.

- Могли бы и должность какую-то предложить, чтобы нейтрализовать оппозиционера.

- Он мог бы пойти на это, если бы понимал, что эта должность что-то реальное даст для государства. Он видел разные должности, и его должностями не купишь. Если он и пойдет когда-то на какую-то должность, то только на такую, которая даст ему возможность реализовать в жизнь свой план - другой путь.

- Как думаете, чего ожидать осенью?

- От смены правительств при нынешнем президенте абсолютно ничего не зависит, потому что настоящее правительство на Банковой. Там принимаются решения, а это все лишь формальное разделение власти. На самом деле никакого разделения власти в Украине нет. Еще спикер Разумков проявляет иногда независимые шаги, которые свидетельствуют, что этот человек понимает всю опасность того, что творит Банковая, и он пытается уже сейчас обезопасить себя от будущих уголовных дел и отмежеваться от них. Поэтому поменяют они одного непрофессионала на другого - это абсолютно ничего не даст, пока мы не выбросим эту систему, не переизберем во власть сильных и опытных людей.

- А как быть с разговорами о внешнем управлении судебной системой?

- Красная лампочка коррупции в Украине не угасла с приходом Зеленского к власти. Она горит и тревожит много мировых центров. Надежды на новую власть не оправдались - коррупция только увеличивается. Запад надеется, что, воздействуя на украинскую судебную систему, это сможет дать качество результата в борьбе с коррупцией. Но это обрезает нашу независимость. Это путь не туда. Нам надо строить независимую судебную систему, и это надо было начинать еще 30 лет назад. Сегодня мы практически не имеем независимых судов. И не имеем надежды даже найти правду. Только с этого можно начинать разговоры о настоящей независимости, о правах человека в Украине - по реформированию судебной системы.

- Сегодня на внеочередном заседании было всего 99 депутатов, которые провалили постановления, мешавшие подписать законы о судебной системе. Об этом говорил Арахамия, что "мы соберемся маленьким составом во вторник, поскольку там не надо голосовать за, а нужно провалить эти постановления".

- Они настолько циничны, что не стесняются артикулировать прямое нарушение закона, устоявшихся правил. Это то же, что сейчас с их заявлениями о Китае. Они не уважают избирателя, не уважают народ, который их привел к власти - они цинично его презирают. На закон, на честь, на достоинство им абсолютно...

- Не стоит надеяться, что люди не сделают вывод из этого всего.

- Люди сделают вывод. Люди напуганы, измучены, бедны. Сейчас они будут проверять субсидиантов, ходить по каждому двору. Люди боятся высказывать свое мнение - если бы не боялись, то мы бы увидели, что с 21% рейтинга было бы в лучшем случае 6%.

- По социологическим опросам, пять партий преодолевают 5% барьер для прохода в парламент.

- Практически все партии, кроме ОПЗЖ, рисуют один путь для Украины - тот, по которому она сейчас идет. Сейчас они подтягивают "Силу и честь", чтобы подпереть СН и чтобы была коалиция в случае чего. Но представьте себе, что в "Силе и чести" нарисовался бы Аваков и она поперла бы вверх. И образовался бы альянс, о котором я говорила вначале. Мы фантазируем, и нам это никто не может запретить.

- Пока что да.

- Мертвому смерть не страшна. Если бы такой альянс создали, это перевернуло всю картину нынешнюю, и все эти рейтинги можно было бы выбросить.

- А это нужно Арсену Борисовичу?

- Это было бы нужно Украине. Такой альянс мог бы лишить любых шансов и перспектив нынешнюю власть. Но это сугубо мои мысли.

- Вы общаетесь с людьми. Как в регионах восприняли то, что теперь они могут продавать-покупать землю?

- Люди настолько бедны, что они перестают смотреть в перспективу. Они уже живут сегодняшним днем. И это доведение до крайней нужды людей - это причина того, что люди так неактивно борются за то, чтобы Украина осталась со своей землей, чтобы украинцы не стала рабами на своей, Богом данной земле. Условия жизни еще и дальше будут ухудшаться, так, чтобы люди отдали землю за бесценок. Но я абсолютно положительно настроена: я верю в лидерство и знаю, что оно имеет большое значение. И надеюсь, что Господь покажет нам человека, а этот человек покажет нам путь, и мы пойдем по этому пути и вернем себе былую славу, свободу, могущество, и права, и свободы.

- Сейчас мы на перепутье, когда мы смотрим за действиями власти, которая шарахается из стороны в сторону: то на Запад, то к китайцам. Насколько Украина является предсказуемой? Ведь это главное - быть предсказуемым на международной арене?

- У них нет другого пути - у них он один, и он весь ведет к краху. Поэтому так, как они пытаются сегодня шантажировать США каким-то невероятным альянсом с Китаем, не спросив Китай об этом, это будет негативная реакция Вашингтона. Если будет заявление США и Берлина в отношении "Северного потока - 2", если новая цена российского газа станет реальностью для Европы, то что надо будет об Украине подумать?

- У нас был фетиш "звонок Байдена", теперь фетиш "визит к Байдену".

- Президент говорил, что это не туризм, но после того, как все будет решено, это действительно будет туризм - поехать, посмотреть. В Белом доме есть красивый музей, там выставлены реплики браслетов, сережек всех жен президентов США.

- Разве для этого надо гонять украинский борт №1?

- Если бы визит проходил сегодня, он бы мог еще как-то влиять на принятие окончательного решения. Но если придут к компромиссу Германия и США, то тогда останется только купить жене реплику браслета.

- Как так случилось, что мы сегодня вынуждены говорить о каких-то невероятных повышениях тарифов, о распродаже стратегических предприятий? Почему Украина не впереди, а все еще на старте?

- Еще несколько лет назад я и представить не могла, что к 30-летию украинской независимости мы будем идти с большим вопросом: украинское государство еще есть или нет? И что такие дискуссии вообще будут присутствовать в обществе и экспертной среде. В спичах, посвященных независимости, у всех президентов была фраза: "Украинское независимое государство состоялось". И сегодня впервые этой фразы нельзя представить в спиче президента Зеленского. Любые слова можно представить, потому что они для него ничего не значат – он что-нибудь говорит, но за этими словами, даже если они прозвучат, нет реального смысла. Украина перед развалом Советского Союза, при учете многих факторов, вырывалась намного вперед, а теперь мы уже продаем последнее – украинскую землю. Остается иллюзия государства: флаг, герб, гимн.

- Президент.

- Да. А внутри оно пустое. Мне очень больно об этом говорить, и я надеюсь, что мы как-то переломим ту ситуацию. И этот другой путь Медведчука, который он предлагает теперь, может быть путем нашего спасения. Я бы очень хотела, чтобы Виктор Владимирович озвучил свою статью еще в интервью, чтобы люди могли это легче найти. Собственно, речь идет не столько о его оценках статьи Путина, а об этом другом пути. Потому что это чрезвычайно важно для Украины.

- Министр финансов сказал, что в правительстве рассчитывают со следующего года увеличить минимальную зарплату до 7700 грн и что деньги для этих выплат есть.

- Была знаменитая "Юлина тысяча". Но тогда это были деньги. А через год, когда инфляция будет галопировать, это будет ничто. Я думаю, что более чем на несколько месяцев им планировать свою жизнь у власти просто не рационально.

- Так что спасет тогда жизни людей?

- Только кардинальные перемены. Только кардинальная смена курса на налаживание взаимовыгодного экономического сотрудничества со всеми нашими народами, только возврат на наши традиционные рынки, только кооперация с нашими традиционными партнерами. Иного пути нет. Это долгий путь, другой путь, но он приведет нас к нужному результату.

- По прогнозу Минэкономики горячая вода и отопление вырастут на 33%, холодная вода - на 20%, обслуживание домов - на 10%.

- Поэтому мы не имеем права так долго ждать. Мы не имеем права допустить, чтобы новый год мы встретили со старой властью. Это уже не вопрос наших симпатий или антипатий, это вопрос нашего физического выживания.

- А вы видите какие-то предпосылки для этого?

- Мечтаем, планируем. Свои цели планируем очень высоко. И мы обязательно дойдем до какого-то уровня. Многие люди на чужбине вернутся, как только здесь изменится ситуация, потому что хлеб на чужбине очень горький. При входе в НАСА написано, что по всем аэродинамическим расчетам пчела не должна летать – хорошо, что она этого не знает. Может, и мы не должны взлететь, но хорошо, что мы этого не знаем, и мы полетим.

- Как только заплатим все тарифы, то уже можно будет и взлететь.

- Нельзя терять надежду, надо быть оптимистом. Вера, надежда, любовь во все времена побеждали мир и победят на этот раз. Они освободят нас, и все будет хорошо.

- А один из кандидатов говорил "армия, язык, вера".

- У Иисуса об армии ничего не было сказано.

- В начале вы говорили о людях, которые со своим русским языком вдруг могут покинуть Украину. Это фантастично, потому что многие русскоязычные украинцы не видят себя в России, потому что Украина - их Родина.

- Они хотят, чтобы их Родина не трактовала их, как пасынков. Украина становится мачехой для своих родных детей только потому, что эти дети иначе говорят. Я не говорю о том, что они хотят куда-то поехать, я говорю о том, что они хотят, чтобы их любили и чтобы на них обратили внимание.

- Спасибо вам.