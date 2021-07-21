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Женщина и ребенок погибли в ДТП во Львовской области, трое человек в больнице – полиция

21.07.2021 / 17:53
Два человека погибли и три тяжело травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области во вторник, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

"От полученных травм погибли два пассажира одного из автомобилей: женщина скончалась на месте аварии, а ребенок – в больнице", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла около 13:00 неподалеку села Дубина Стрыйского района. 24-летний водитель "Опель астра" выехал по встречную полосу движения, где столкнулся с "Маздой". От полученных травм пассажирка "Мазды" погибла на месте аварии, а мальчик, ориентировочно 10 лет и девочка, по предварительным данным семи лет, были госпитализированы. Позже мальчик скончался в больнице от полученных травм. Также в больницу доставили обоих водителей в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Источник

ДТП, Львов
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