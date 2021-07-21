Украина бьет собственные рекорды смертей на воде: в основном из-за алкоголя

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В частности, с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей.

За аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних).

Чрезвычайники считают, что из-за этих показателей можно делать выводы о рекордной смертельной статистике на воде в этом году.

Также в ведомстве добавили, что несмотря на предостережения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Ведь самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

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