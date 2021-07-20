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В Днепре УПЦ организовала благотворительные обеды для бездомных

20.07.2021 / 11:35
В Днепре УПЦ организовала благотворительные обеды для бездомных
Источник: Центр информации УПЦ
Автобус с волонтерами расположился неподалеку от Городской клинической больницы №5

В Днепре православные волонтеры кормят бездомных и оказывают нуждающимся доврачебную и социальную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, волонтеры Общества милосердия Святителя Луки Крымского, «Центра социальной адаптации - Преображение» и прихожане храмов организовали кормление бездомных.

«Автобус с волонтерами расположился неподалеку от Городской клинической больницы №5 и все желающие имели возможность получить не только горячую пищу, но и доврачебную помощь и консультацию по социальным вопросам», - отметили в епархии.

Организаторы подчеркнули, что подобные акции «не только помогут решить текущие проблемы нуждающихся, но и примирить их с обществом».

Как сообщалось ранее, в Полтаве православные волонтеры УПЦ встретились с детьми-пациентами областной психиатрической больницы.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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