Застройщик ZIM Capital group вместо гаражей и дач строит четырёхэтажные дома

Об этом говорится в телеграм-канале «Киеввласть».

Сообщается, что застройщик ZIM Capital Group возводит 4-этажные многоквартирные дома на 12 участках площадью 0,97 га в столичном микрорайоне Жуляны. Хотя в назначении земли значится частное жилье, дачи и гаражи.

По данным издания, все участки принадлежат людям и компаниям, связанным с экс-нардепом Андриевским ‒ давним соратником мэра Кличко и коллегой скандального застройщика Дениса Комарницкого.

Разрешительную документацию на проведение работ в Жулянах выдал Департамент архитектуры и градостроительства КГГА, который возглавляет Александр Свистунов. Кроме того, по данным «Киеввласти», не обошлось и без его зама Юрия Тация. Оба неоднократно были замешены в коррупционные скандалы.

Разрешение было выдано на строительство 4-этажного дома, состоящего всего из одной квартиры.

«Про несколько так называемых “смарт-домов” в документах речи не было, хотя по факту ‒ их строят. Другие разрешения для этой стройки отсутствуют», – говорится в сообщении.

Нацполиция уже завела уголовное производство, однако дело по неизвестным причинам пока не продвигается. Между тем, квартиры уже продаются.

Это не первый скандал, в который замешан ZIM Capital group. Как рассказала городская активистка Анастасия Крикун, именно этот застройщик разрушил историческое здание - 120-летний дом Уткина на С.Петлюры, чтобы построить там отель в 26 этажей. При этом снос здания проходил без разрешительной документации.

По данным портала «Кто строит», ООО «ЗИМ Кепитал групп» основано в 2014 году, бенефициарный владелец Александр Заголюк. Всего у компании 13 проектов, самая длительная задержка сдачи объекта в Киеве - более четырёх лет.