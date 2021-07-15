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В УПЦ собирают благотворительный «Рюкзачок милосердия» для детей из нуждающихся семей

15.07.2021 / 17:58
В УПЦ собирают благотворительный «Рюкзачок милосердия» для детей из нуждающихся семей
Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители призывают присоединиться к участию в акции всех неравнодушных

Украинская Православная Церковь проводит ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок милосердия - 2021» в помощь нуждающимся семьям для сбора детей в школу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blago.church.ua, акция проводится к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

«Чтобы сегодня собрать ребенка в школу, обеспечив ему, как минимум, рюкзак и стандартный набор, нужно не менее 1000 грн! Не говоря о том, что нужны также школьная форма, учебники и другие дополнительные школьные принадлежности. Ежегодно около ста детей получают помощь благодаря вашей поддержке. В этом году также готовим наборы развивающих игр, опыты по химии и физике, 3Д ручки для детских домов в разных регионах Украины», - рассказали в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам УПЦ.

Священнослужители призывают присоединиться к участию в акции всех неравнодушных.

Помочь можно одним из удобных для вас способов:

приобрести и доставить канцелярские товары в Центр Гуманитарной Помощи;

перечислить средства на счет Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам с указанием платежа «Рюкзачок милосердия» или на банковскую карту.

Ознакомиться с реквизитами можно здесь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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