Рада уволила Авакова

Об этом шла речь на заседании парламента 15 июля

Отставку Авакова поддержал 291 народный депутат.

Заявление об отставке глава МВД подал сам, но с подачи президента Владимира Зеленского.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года.

Спикер парламента Дмитрий Разумков после голосования сказал: "Я думаю, что стоит поблагодарить Арсена Борисовича Авакова за все те годы, которые он работал на пользу нашего государства".

Фракция "Батькивщина" принципиально не голосовала за отставку Авакова. Также не стала голосовать за это фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Депутат от "Голоса" Александра Устинова при обсуждении сказала, что Аваков должен не только быть уволенным, но и понести уголовную ответственность.

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила, что ее политическая сила требует отставки всего "правительства Зеленского" и собирает подписи на это.

Напомним: 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский представил фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост главы МВД. За назначение Монастырского будут голосовать в пятницу 16 июля.

Монастырский уже отличился тем, что давал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

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