Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Соответствующее письмо от компании Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty Минздрав получил 24 июня 2021 года. Компания обратилась к регуляторам после серии новых исследований.

Изменили требования к хранению вакцины также Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран.

Источник