Официально: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение Совета следует за последней оценкой состояния имплементации Минских соглашений на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года. По этому поводу лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией, руководители ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против нее.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовую помощь и посреднические услуги в отношении российских финансовых учреждений. Мероприятия также запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России. Санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

Кроме экономических санкций, ЕС ввел различные типы мер в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь и умышленную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения путешествий) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

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