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Зеленский анонсировал повышение пенсий для сотен тысяч военных

12.07.2021 / 12:52
Кабинет министров на следующем заседании должен принять постановление, которым будет установлена ​​доплата в размере 2 тысяч гривен для почти 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте президента

Отмечается, что Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в вопросе выплаты пенсий военным пенсионерам, поскольку из-за изменений в законе об индексации доходов украинцев, которые были приняты в 2017 году, "не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных". В результате чего образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.

Дословно: "В частности, предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена ​​доплата в размере 2 тысячи гривен для почти 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена ​​на уровне 3854 гривен.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тысяч человек получат повышение почти в 700 гривен".

Источник

военные, пенсии, Зеленский
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