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Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас

12.07.2021 / 12:21
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался о рекордах по количеству Covid-прививок на этой неделе и объяснил, что вакцинироваться надо именно сейчас из-за благоприятной эпидситуации, которая пока наблюдается в стране.

Об этом сообщил министр в Facebook

По словам Ляшко, на текущей неделе в Украине три дня подряд делали рекордное количество прививок: 7 июля - 104 680, 8 июля - 109 160 и 9 июля - 114 660.

Сейчас в Украине сделали прививок вакциной AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн человек.

Всего сделано 3 420 668 прививок, получили одну дозу – 2 277 226 украинцев, полностью вакцинированы – 1 143 442 человека.

Прямая речь: "Уже работают около 200 центров массовой вакцинации. Обращаюсь к уже вакцинированным и просто ответственным гражданам - позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки.

Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь, как только у вас будет такая возможность".

Министр подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации можно минимизировать последствия пандемии и напомнил, где опубликован перечень пунктов и центров вакцинации.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в Украине вероятно увеличится количество больных, инфицированных новым штаммом Covid "Дельта", поскольку уже сейчас фиксируют случаи с подозрениями на заражение именно этим видом вируса.

Источник

коронавирус, вакцина, Ляшко
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