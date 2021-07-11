На Черниговщине освящен храм УПЦ

В Черниговской области освящен после реставрации Георгиевский храм в селе Липов Рог.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, чин освящения возглавил митрополит Климент.

После освящения была совершена Божественная литургия.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия митрополит Климент наградил настоятеля храма иерея Ростислава Иванова крестом с украшениями и ктитора храма Алексея Сутулу орденом преподобного Иова Почаевского I степени.

После литургии митрополит Климент обратился к верующим с проповедью.

Далее состоялся крестный ход к святому источнику и часовне в честь святой мученицы Параскевы, где владыка Климент возглавил чтение акафиста и водосвятный молебен.

Как сообщалось ранее, на Волыни освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ.