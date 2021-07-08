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Вакцинация в Украине: 3 миллиона прививок, приближаемся к миллиону вакцинированных

08.07.2021 / 17:18
С начала прививочной кампании против COVID-19 в Украине первую дозу вакцины получил 2 136 561 человек, обе дозы – 955 607 человек, в целом сделано 3 092 168 прививок.

Об этом сообщает МОЗ.

6 июля было привито 93 554 человека: одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы – 57 531 человек.

В этот вторник работали 535 мобильных бригад, 1 287 прививочных пунктов, 27 центров вакцинации.

По состоянию на 6 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

Напомним: вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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коронавирус, вакцинация
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