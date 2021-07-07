Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально услышать СБУ и Порошенко

Об этом сообщает Радио Свобода

Сообщается, что несколько присутствующих на заседании ВСК нардепов отмечали, что президент в интервью на телеканале "1+1" подтвердил факт спецоперации.

Председатель комиссии, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, не взяла это во внимание и настояла на запросе в СБУ.

По ее словам, такой подход гарантирует объективность расследования.

ВСК также решила заслушать Петра Порошенко на следующем заседании комиссии, которое запланировано на 16 июля на 14:00.

Напомним, 19 мая нардепы не поддержали создание Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации отеносительно военной компании Вагнера, одновременно избранники одобрили другое постановление - о ВСК для расследования действий должностных лиц, которые нанесли угрозу нацбезопасности Украины.

Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников "Вагнер".

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