Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии США - WSJ

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14:52
Главному сопернику Лукашенко дали 14 лет колонии
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14:21
Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта через Беларусь в случае новых санкций
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13:19
В Израиле наблюдали снижение эффективности Pfizer против инфекций
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10:46
Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося на Камчатке самолета, погибли
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16:47
У Путина назвали "неприемлемым" то, что Россию называют стороной конфликта на Донбассе
- 14:52
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16:15
КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40% и обратилась к Кабмину
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12:19
Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры
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16:57
"Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину
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14:22
Зеленский призвал остановить "Северный поток-2": это ловушка безопасности для всех
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84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос
- 16:15
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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08:39
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
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08:02
В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
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08:06
Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
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09:49
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
- 07:11
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