Владимир Путин назвал антиконституционным арест Медведчука

По словам главы государства, такие люди встречаются как в России, так и в Украине, сообщают Народные Новости.

"Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума", — заявил глава государства.

Он добавил, что главу "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука киевские власти заперли дома, надев браслет. Это антиконституционно, сказал Путин.