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Путин о действиях украинских властей против Виктора Медведчука: Решения абсолютно незаконные и неконституционные

01.07.2021 / 18:54
Преследования украинской властью председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука абсолютно незаконные и неконституционные.

Об этом во время прямой телефонной линии заявил президент России Владимир Путин.

"Ну, вот Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом – взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимание. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, - у них нет никаких шансов. Подавляют на корню - кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах", - подчеркнул он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали около 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

Путин, Медведчук
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