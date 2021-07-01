Войти | Зарегистрироваться
20:34

четверг,
01 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук ради своего народа и своей страны поставил на карту все, даже свою жизнь

01.07.2021 / 19:04
Лидер оппозиции Виктор Медведчук - великий человек и великий государственный деятель. Ведь он ради будущего своей страны, ради блага нации поставил на карту все: свою свободу, богатство, благополучие своей семьи и даже свою жизнь. И будет бороться до конца за Украину и каждого из нас.

Что дало ему силы пойти на такой риск? Именно те качества, которые присущи настоящему лидеру: мужественность, решительность, ответственность за свою страну, за ее будущее. Еще одно неоспоримое качество Медведчука, как лидера, — это и последовательное многолетнее отстаивание своей политической позиции, не прогибаясь ни под кого, кто бы ни руководил государством.

А еще, конечно же, смелость. Ведь надо обладать огромной смелостью, чтобы противостоять той государственной махине, которая включила на полную мощь все свои репрессивные инструменты против лидера оппозиции: санкции, репрессии, арест и постоянные обыски у него и его близких. Да, Зеленский и Ко ждали, что Медведчук испугается за себя и свою семью и уедет из страны. Именно на это они и рассчитывали, ведь многие люди вынужденно покидали Украину и при куда меньших угрозах. Но они жестоко просчитались.

Да, Медведчук мог бы уехать вместе со своей семьей. Но кто тогда защитит Украину? Кто защитит пенсионеров, одиноких матерей, ветеранов, молодые семьи — всех тех, над кем цинично издеваются нынешние чиновники? Вместо личной свободы он выбрал нас с вами, простых украинцев, за благополучие которых он продолжает бороться всеми возможными законными методами.

И он обязательно победит. И продолжит, как великий государственный деятель, работать на благо Украины.

Александр Потемкин

Медведчук, Зеленский, Потемкин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.