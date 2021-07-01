Медведчук ради своего народа и своей страны поставил на карту все, даже свою жизнь

Что дало ему силы пойти на такой риск? Именно те качества, которые присущи настоящему лидеру: мужественность, решительность, ответственность за свою страну, за ее будущее. Еще одно неоспоримое качество Медведчука, как лидера, — это и последовательное многолетнее отстаивание своей политической позиции, не прогибаясь ни под кого, кто бы ни руководил государством.

А еще, конечно же, смелость. Ведь надо обладать огромной смелостью, чтобы противостоять той государственной махине, которая включила на полную мощь все свои репрессивные инструменты против лидера оппозиции: санкции, репрессии, арест и постоянные обыски у него и его близких. Да, Зеленский и Ко ждали, что Медведчук испугается за себя и свою семью и уедет из страны. Именно на это они и рассчитывали, ведь многие люди вынужденно покидали Украину и при куда меньших угрозах. Но они жестоко просчитались.

Да, Медведчук мог бы уехать вместе со своей семьей. Но кто тогда защитит Украину? Кто защитит пенсионеров, одиноких матерей, ветеранов, молодые семьи — всех тех, над кем цинично издеваются нынешние чиновники? Вместо личной свободы он выбрал нас с вами, простых украинцев, за благополучие которых он продолжает бороться всеми возможными законными методами.

И он обязательно победит. И продолжит, как великий государственный деятель, работать на благо Украины.

Александр Потемкин