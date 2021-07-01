Страхи президента: Почему Зеленский так боится Медведчука

По словам президента, он не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах. Что тут скажешь? И Порошенко, на которого равняется "зеленый гетман", и его кум Ющенко тоже так думали. Однако, слетели с кресла № 1 быстрее, чем пыльца с цветов, на которых так любят пастись пчелы Виктора Андреевича… От себя добавим: пафосные заявления Зеленского о собственной незаменимости – это своеобразный успокаивающий тренинг, поддержка нужного градуса в теплой ванне. Точно так же, как и откровения о том, что украинцы буквально умоляют Владимира Александровича пойти на второй срок. Ну, прямо как знатные доярки и свинарки "дорогого Леонида Ильича Брежнева". На самом же деле показатели у Зеленского весьма нерадостные. И это подтверждает социология. 62% граждан не доверяют деятельности гаранта в сфере "борьбы за национальную безопасность" и считают преследование ОПЗЖ и Медведчука попыткой власти отвлечь народ от реальных проблем: войны, коррупции, заоблачных тарифов, медицинского геноцида. Конечно, можно бы и отмахнуться от этих данных, да вот беда: социологический опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США). И эти данные, вне сомнения, попадут на стол к аналитикам, готовящим встречу Байдена и Зеленского в Белом доме… Ее очень боится Владимир Александрович. Как и решения ЕСПЧ по делу Медведчука, где команда адвокатов лидера оппозиционной политсилы оспорила незаконные действия зе-власти. В том, что юристы Медведчука там победят, не сомневается никто. Даже экс-премьер Яценюк, которого сложно заподозрить в симпатиях к нынешней оппозиции, говорит о том, что Зеленский подменяет государственные институты решениями одного органа, что по сути своей незаконно. Исходя из этого, Яценюк прогнозирует 100-процентную победу Медведчука в ЕСПЧ.

Знаете, есть такое известное высказывание: "Страх – это сторожевой пес, который подает голос при приближении опасности". Судя по тому, как много и громко нынешний президент кричит о "деле Медведчука", именно лидер ОПЗЖ пугает маленького "зеленого дуче" до полных памперсов. Причина? Их несколько.

Во-первых, неспособность экс-комика выполнить свои главные предвыборные обещания. 75% поверили словам Зеленского о готовности прекратить военные действия на Донбассе, сесть за стол переговоров "хоть с чертом", вернуть регион в Украину. "Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если "минский процесс" не будет работать, мы будем менять тактику. … каждую неделю по видеосвязи будут проводиться встречи участников Трехсторонней контактной группы. "После каждой "минской встречи" должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", — говорил Зеленский, "отсидев" год. Спустя два года он уже говорит о строительстве "Стены-2" на границе с ЛДНР, невозможности выполнить Минские соглашения и о референдуме по Донбассу, где народ сам должен решить, нужен Украине этот регион или нет. Более того, из показного миротворца Зеленский очень быстро скатился до лидера партии войны, которому Порошенко и в подметки не годится. Именно при нем "донбасский кейс" превратился в горячую точку: еженедельные обстрелы, гибель мирных жителей, наращивание вооружений и живой силы со стороны украинской границы. А чего стоят постоянные вылазки Зеленского на передок в бронелифчике?! Или его свежее заявление в интервью Наталье Мосейчук о том, что неплохо бы устроить ОРДЛО водную блокаду, построив обходной водоканал? Не будем напоминать о том, что гарант ни разу не одернул Кравчука или Резникова, рассуждающих о "раковой опухоли" и неправильной ментальности. То есть и зе-власть, и бывший Голобородько сознательно поощряли разжигание внутреннего конфликта. И оппозиционные каналы закрыли, в том числе, потому, что они освещали реальную картину происходящего на Донбассе, где президент выглядел отнюдь не голубем мира. Но мешали "Голобородько" не только и не столько телеканалы, сколько сам Медведчук, который по своей инициативе разработал и начал внедрять план реинтеграции Донбасса. Ведь, по сути, что такое "формула Штайнмайера", с которой согласились все участники "нормандской четверки"? А это модернизированный европейцами комплекс мер по возвращению Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс. Более того, этот план утвердили в Донецке, Луганске, Москве, Берлине и Париже. И настаивают на его выполнении. Это и Байден недавно подтвердил, и Меркель с Макроном одобрили. Иными словами, если бы власть не тормозила Медведчука, а взяла в союзники, то и война бы на востоке страны давно закончилась, начала бы заживать кровоточащая рана… А Зеленскому его внешние хозяева такой команды не давали. Вот поэтому он и прессует оппозиционера. Ну и ревность, банальная ревность тоже присутствует. Зависть к политику, которому пожимает руку Путин, не берущий трубку от Голобородько. Согласитесь, спустя два года украинского лидера западные коллеги не воспринимают, как политика, тем более как политика, имеющего международный вес и влияние. Вспомните Зеленского, одиноко дающего прессуху у ворот Елисейского дворца после встречи с президентом Франции. Вспомните, какую выволочку устроили нашему гаранту партнеры из США за отставку Коболева? Аж Блинкен с Нуланд прилетели… Я уж не говорю о поправках релиза, касающегося ПДЧ в НАТО, где американцы макнули команду украинского лидера, выдающего свои эротические мечты за близость с Альянсом. "С Зеленским никто из зарубежных политиков не проводит встречи серьезней молитвенных завтраков. Простой пример – переговоры в "нормандском формате", на которые из всех представителей сторон не позвали только президента Украины", – отмечает и политолог Игорь Вальский. Такими действиями Зеленский в очередной раз закрепил реноме клоуна, с которым не то что встречаться – по телефону говорить опасно для репутации. В конце концов, Зеленскому указали на его место, когда Байден и Путин сказали, что для решения конфликта на Донбассе Зеленскому необходимо четко следовать Минским соглашениям. И еще раз укажут: сначала в Берлине, потом в Вашингтоне, куда "вызывают" лидера независимой и крайне суверенной Украины. А также могут и напомнить, что последовательным лоббистом Минска-2 является Виктор Медведчук. Ну да, тот самый, которого Зеленский упек под арест по сфабрикованным обвинениям. Поэтому сейчас наш "зеленый дуче" так лютует в отношении ОПЗЖ: обыски у тещи Медведчука, нападение на офис "Патриоты - За жизнь", репрессии против политиков и журналистов, поддерживающих курс ОПЗЖ.

Еще один повод для "бешенства" Голобородько – обмен пленными. Сколько ни давал гарант обещаний бороться за каждого пленного, сколько ни уверял Ермак, что процесс обмена будет возобновлен, а воз и ныне там. Медведчук вернул домой полторы тысячи украинцев, Зеленский заблокировал освобождение четырех женщин из тюрем ОРДЛО, хотя противоположная сторона и согласилась их передать. Но! Только Медведчуку, который не раз лично ездил на Донбасс, встречался с представителями ОРДЛО и убеждал их содействовать обменам. Сколько раз провели подобные переговоры Зеленский и его представители? Ответ, думается, известен. В итоге, Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко могли быть дома еще в январе, но до сих пор остаются заключенными в ОРДЛО, не имея возможности вернуться к семьям, обнять детей. Думаете, этого не видят и не понимают люди по обе стороны границы? Как и то, что Зеленский пытался использовать "донбасский кейс" не только для своего пиара, но и для отвлечения внимания людей от плачевной экономической ситуации в стране. Всегда ведь можно было сказать: да, дела в экономике пока идут неважно, но мы ведь людей спасали, территории возвращали, мирные переговоры вели. Им бы поверили. Но президент не сумел взять эту высоту и теперь вынужден принимать на себя весь негатив по поводу тарифной политики. Ведь цены на газ, тепло и воду – самые болезненные для общества. Задолженность населения по коммуналке перешагнула отметку в 80 млрд – впервые за 30 лет независимости. Более 57% своих доходов украинцы тратят на оплату услуг ЖКХ и еду (данные Госстата). Как-то иначе граждане представляли себе конец эпохи бедности, которую им обещал Голобородько в начале этого сериала. А вместо этого увеличил суммы в коммунальной платежке для украинцев в несколько раз. И это не предел: МВФ диктует, какие цифры рисовать для украинских европейцев. По требованиям западных кредиторов, европейская, "обоснованная" цена за кубометр газа должна равняться 18-20 грн, и это при том, что 12 грн – уже предел для украинцев. Как объяснить гражданам, что цены на все растут ради их блага? Особенно на фоне Медведчука, который давно договорился с Россией о 25-процентной газовой скидке. То есть мы не только не платили бы эти огромные накрутки, но и получали бы газ дешевле. А значит, больше денег оставалось бы на медицину, отдых, образование детей, продукты питания. Но, похоже, Зеленского и его команду мало волнуют проблемы пенсионеров или матерей-одиночек, у которых социальное пособие и расходов на ЖКХ не покрывает… Они для них – "некачественные украинцы", от которых надо избавляться или стерилизацией, или естественным путем (так советовала нардеп от СН, "специалист по евгенике" Галина Третьякова). Но поскольку стерилизацию и эвтаназию протащить в виде закона через ВР пока не удалось (хотя попытки и были), "зеленые" пошли по пути окончательного развала медицины и провала вакцинации. Как говорится, два в одном. Команда президента полностью провалила кейс вакцинации в Украине, разграбила коронавирусный фонд, и это не могут скрыть даже быстрой заменой министров. Начать вакцинацию Зеленский смог только в июне, да и то – количество вакцинированных пока измеряется тысячами и зависит от поставок из-за рубежа. Уж сколько раз слышали украинцы о 10 млн доз "Пфайзера", тоннах "АстраЗенеки" и "Модерны", однако качественные вакцины достались только элите. Да и новый глава Минздрава Ляшко вынужден был на днях признать, что его план "10 млн вакцинированных за 100 дней" невыполним, и раскритиковал "неправильный народ", не желающий прививаться. В то же время, если бы власти прислушались к лидеру ОПЗЖ, который еще в декабре прошлого года договорился с Россией и о поставках вакцины "Спутник", и о получении технологии производства данного препарата, то уже в апреле-мае в Украине была бы начата массовая вакцинация украинской вакциной: отечественные фармацевтические мощности вполне позволяли. Еще бы и в бюджет копейку заработали… Вместо этого потеряли тысячи жизней, которые на совести Зеленского. Ведь политическое решение о блокировании "Спутника" в угоду американским и британским фармацевтическим корпорациям принимал именно глава государства. И он же нагло врал в глаза украинцам, когда гарантировал качество индийского дженерика и его безопасность. Но сам президент и депутаты, и министры почему-то предпочли колоться вакциной "Пфайзер", а украинцам скармливают непонятно что.

А вот Виктор Медведчук и его семья привились "Спутником V", за который агитировал лидер ОПЗЖ и за которым в очереди стоит полмира. В отличие от президента лидер оппозиции на личном примере показал, что его слова и убеждения не расходятся с делами. А заодно и подтвердил качество и безопасность препарата, который предлагал украинцам. На этом фоне лидер оппозиции выгодно отличается от бывшего актера, который просто играет написанную роль. А теперь еще норовит и в "примы" нашего театра вылезти. Надеюсь, все помнят, как Зеленский во время предвыборной дуэли с Петром Порошенко обещал, что пришел только на один срок и цепляться за власть не будет? Но, войдя во вкус, юрист-недоучка из "95 квартала" решил продлить свой спектакль – вопреки воле зрителей. Свой спектакль он играет только для одного "смотрящего", однако бурных оваций пока не дождался, в него все чаще летят гнилые помидоры. И все это "благодаря" Медведчуку и его политсиле, которые препятствуют полной распродаже страны и уничтожению ее суверенитета. В частности, ОПЗЖ – единственная партия, которая последовательно выступает против сдачи земли и недр внешним партнерам: ведь это окончательно наденет на Украину ярмо Запада и превратит страну в бесправную колонию. А ведь именно этого требуют от "зеленого гетмана" его сюзерены и за провал будут больно бить. Поэтому гарант и натравил на оппозицию силовиков, соросят, "слуг", чтобы любыми способами убрать из политики конкурента. А потом вешает лапшу гражданам о том, что альтернативы ему нет. Однако, к заявлению Зеленского о том, что у него нет соперников и что он побеждает любого на выборах, надо относиться с иронией. Потому что он и его окружение моделируют свой успех в сегодняшних реалиях, но это крайне глупо. "Если, например, США решат сменить Зеленского, то он даже в первый тур не выйдет. Он даже баллотироваться не станет, если ему запретят это делать. Напомню, что президентом в 2014 году не только Порошенко хотел стать. Кличко "сняли" с выборов должностью мэра Киева, а Юлию Тимошенко отправили лечиться в немецкую клинику. Иначе никакого однотурового не было бы, да и победил бы Порошенко — тоже вопрос", – подчеркивает блогер Александр Скубченко. Так и с Зеленским будет…

Мария Бакушинская