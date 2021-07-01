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Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

01.07.2021 / 17:58
Народные депутаты комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса.

Об этом сообщил соавтор законопроекту, нардепка "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Я шлю сердечки коллегам из Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которые только поддержали законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. 11 голосов за!

Этот законопроект о лекарствах для 2 миллионов больных, среди которых почти 20 000 детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие".

Напомним: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 о медицинском каннабис. Он упростит доступ тысяч тяжелобольных пациентов к лекарствам.

Этот проект закона парламент может рассмотреть уже на этой сессии.

Источник

каннабис, ВР
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