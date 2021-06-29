МИД РФ "трудно понять" претензии Зеленского о раздаче паспортов

Об этом свидетельствует комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с высказываниями президента Владимира Зеленского, сайт МИД РФ

Захарова отметила, что Зеленский 24 июня в интервью телеканалу "1+1" обвинил Россию в выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений.

Дословно: "Логику и претензии В.Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается.

Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.

Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям".

Захарова отметила, что предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО "полностью соответствует международной практике". По ее словам, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заявила представитель МИД РФ.

Напомним: 24 июня президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале 1+1 заявил, что Россия не придерживается логики Минских договоренностей, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"350 - 400 тыс. паспортов – это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал он.

24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

2 мая в МВД России сообщили, что почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Источник