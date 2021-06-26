Зеленский открыто признался, что заблокировал Конституционный суд, поставив себя выше закона!

В интервью ТСН он заявил следующее: "Я заблокировал действия Конституционного суда, считаю их неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Тем не менее, не я один, а моей подписью я ввел в действие".

Вы понимаете, что произошло и кем себя возомнил человек, который еще несколько лет назад вел корпоративы? Он поставил себя выше закона, выше Конституции, выше всех правовых основ, на которые опирается наше государство! И открыто признает это, заявив, что заблокировал действия КСУ, потому, что считает его действия неправомерными!

Это не просто признаки диктатуры, это и есть настоящая диктатура, господа. Ведь если завтра Зеленский "посчитает неправомерными" действия любого человека или организации, то расправится с ними любыми методами. И никакой закон, никакие призывы соблюдать право нам не помогут. Он - единственный закон и "карающая рука".

"Все, что у меня есть под рукой: вся власть, все мое оружие, СНБО - один из видов этого оружия, и я его применяю", - заявил в интервью Зеленский, фактически объявив на весь мир, что для того, чтобы сломать инакомыслящих, уничтожить на корню любые попытки поступить вразрез с "зеленой" линией, он не остановится ни перед чем.

Тех, кто не осознает, что мы сами своими руками посадили на трон диктатора, мне просто жаль. Ведь история знала много примеров, когда вот такие вот "зеленские" творили страшные вещи со своим собственным народом. И поэтому, пока не стало слишком поздно, президенту надо объявлять импичмент за вопиющее нарушение законов и Конституции страны. Кстати той, которую он поклялся защищать, а не уничтожать.

В любой нормальной стране с верховенством права, после такого заявления президенту был бы объявлен импичмент.

Но, к сожалению, в Украине власти объявили охоту на инакомыслящих, фактически уничтожили судебную ветвь власти, подтянули националистов к устрашению политических оппонентов.

Потому, Зеленский все еще президент.

Но его конец на этой должности близок.

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