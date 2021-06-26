Епископ УПЦ рассказал, как человек должен жить, чтобы стать святым

Святой – это тот, кто всецело живет ради Христа, во Христе и со Христом; тот, чья жизнь ежесекундно посвящена выполнению воли Божией.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», об этом рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«Не случайно день, посвященный всем святым, установлен в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть первое что вспоминаем после дня основания Церкви – это святость. Это указание на то, что святые – это результат действия Церкви в этом мире. Церковь и святость – взаимосвязаны: без Церкви не может быть никакой святости, но в то же время и сама Церковь не мыслится без святых. Если бы в Церкви не было святых, это было бы знаком, что в Ней не действует Дух Святой, что в Ней не исполняются слова Господа, сказанные Им еще в Ветхом Завете: «Будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 11:45)», — объяснил епископ Сильвестр.

Владыка отметил, что почитая святых, утверждаем: «Церковь свята, в ней есть Дух Святой, а если есть Дух Святой, значит есть святые. И до конца времен, пока будет существовать этот мир, святость и святые в Церкви не оскудеют, несмотря ни на какие искушения и испытания».

Ректор КДАиС подчеркнул, что святость – это, прежде всего, жизнь в Боге.

«Святой – это не тот человек, который никогда ничего злого не сделал и даже не подумал о зле. Святой – это тот, кто всецело живет ради Христа, во Христе и со Христом; тот, чья жизнь ежесекундно посвящена выполнению воли Божией, ведь воля Божия – это начало, основание и завершение святости. Святым может быть только тот человек, который стремится к источнику святости – Богу. И Господь, зная и видя, что есть люди, желающие жить по Его заповедям и быть едиными с Ним, снисходит к ним и делает их приобщенными к Себе. Именно так и рождается святость», - рассказал архиерей

Епископ Сильвестр отметил, что несмотря на стереотипы, которые рисуют святых в образе неких седовласых старцев, сами святые были разными.

«Бывали святые добрые и очень милостивые, бывали и в меру строгие. Например, преподобный Серафим Саровский всех приходящих к нему встречал словами: «радость моя, Христос воскресе!», а величайший из рожденных женами, как о нем говорит Сам Христос, – святой Иоанн Предтеча называл некоторых приходящих к нему «порождениями ехидны». При этом и тот, и другой служили Богу и любили людей, и оба прославлены в лике святых. Такое возможно, потому что святость никогда не сможет вместиться в рамки человеческих представлений. У святого апостола Павла есть интересные слова: «духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2:15), ведь сердце святого может быть открыто и постигнуто только другим святым. Именно поэтому, прославляя святых, Церковь говорит, что саму святость нельзя понять теоретически, ей можно только причаститься, стать ее участником», - продолжил он.

В завершении владыка отметил, что любой человек, даже самый отъявленный грешник, может стать святым в Церкви Христовой. «Нет грешника, который бы не мог покаяться и стать святым; нет греха, который бы не мог быть прощен Господом; нет человека, который бы был отвержен Церковью! И тысячелетний опыт святости подтверждает эту истину сонмом святых», - заключил епископ Сильвестр.